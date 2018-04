En Salamina todavía hay cenizas luego del incendio hace un año

FERNANDO RODRÍGUEZ Y MIGUEL ALGUERO

LA PATRIA | SALAMINA

LA PATRIA, 8 de abril del 2017.

"La explosión que se escuchó a las 8:45 de la noche del jueves, en una casa deshabitada de la carrera sexta, entre calles 7A y 8A, de Salamina, fue el comienzo de una tragedia histórica y familiar para los dueños de 21 locales y los 13 habitantes de seis viviendas de la Calle Real".

"Hoy, después de un año, poco se ha hecho y no hay soluciones reales".

Este es el sentir de los 43 afectados del incendio que consumió una cuadra de la carrera sexta, conocida como la Calle Real de Salamina. El pasado viernes 6 de abril se cumplió un año de la conflagración y aún le piden al Gobierno acciones y no promesas. Sin embargo, la Alcaldía de Salamina dice lo contrario, muestra resultados y pide paciencia.

En la vivienda heredada por los familiares de doña Elvira Calderón, que murió a los 112 años, habría comenzado la conflagración que desilusionó a los salamineños.

Afectados

Esta desilusión persiste entre los damnificados. 8 propietarios de predios, 13 inquilinos y 22 comerciantes fue el reporte que Ricardo Gómez Giraldo, secretario de Planeación Municipal, entregó a la Gobernación de Caldas, después de efectuar el censo.

Uno de ellos es Jorge Gutiérrez Muñoz, comerciante de 51 años, quien tenía su negocio de ventas de accesorios y repuestos para motos. "Ese día perdí $90 millones, equivalentes a la mercancía. Perdí todo".

Recuerda que esa noche veía televisión en su casa cuando su hermano lo llamó y le dijo que al lado de su local había un incendio. "Salí corriendo. Al llegar estaba todo bajo las llamas. Veía desde la mitad de la calle, a través de cristales, cómo se quemaba el local y eran tan fuerte el fuego que me ardía la cara”, comenta.

Jorge insiste que durante este año solo recibió dos mercados y $225 mil, ayuda de la Cámara de Comercio, que luego devolvió. "Me dieron $200 mil, que deposité en un banco y $400 mil, de lo producido en la Feria Ganadera".

Con sus ahorros pudo iniciar de nuevo su negocio, en el que invirtió $25 millones. “En el nuevo local llevo siete meses. Nadie me ha ayudado y solo escucho promesas. Agradecería que la Alcaldía por lo menos me dé el permiso para construir mi local allí. No hay voluntad para ayudar y no se nos facilitan las cosas”, agrega.

Anhelos

Para Soledad Franco Cardona, peluquera con 25 años de experiencia, la situación todavía es complicada. En el incendio perdió $25 millones, representados en los implementos de trabajo y en los artículos de belleza que vendía.

“Perdí todo, ni una tijera recuperé. Durante este año no ha pasado nada, no he recibido ayuda y tampoco han reconstruido los negocios", expresa.

Soledad reabrió su peluquería con $20 millones, que consiguió con la ayuda de su esposo, sus hijos y un préstamo. "La Cámara de Comercio nos devolvió el valor del registro de la matrícula y nos donó un dinero que recogieron entre los empleados. Además, aún no recupero mi clientela, a pesar de que estoy en la Calle Real desde mayo del año pasado", añade.

$120 millones perdió José Duvier Agudelo Ballesteros, comerciante de 57 años. "Las llamas quemaron el calzado y la ropa para hombre y mujer. Se fue mi ahorro de 30 años de trabajo para cuando saliera pensionado del empleo que tengo”, afirma.

José Duvier dice que no volverá a colocar negocio porque no tiene dinero para pagar a proveedores, local y empleados. “Nos pintaron pajaritos de oro y no se ha visto nada. La Alcaldía no nos ha ayudado y a los comerciantes nos tienen olvidados. Si no van a hacer nada por nosotros, que lo digan y que no nos embolaten más”, manifiesta.

Promesas

Luego del incendio, despachos nacionales y departamentales manifestaron ayudas. Así lo informó LA PATRIA hace un año:

* "El gobernador encargado, Ricardo Gómez Giraldo, aseguró que apenas tengan listo el censo de quiénes son los comerciantes y qué perdieron, se le presentará un proyecto al Ministerio de Industria y Comercio para ayudarles a recuperarse".

* "A los que vivían en casas se les brinda ayuda humanitaria con la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo y se les entregará parte de lo que iba para Mocoa, recogido en el norte de Caldas".

* "Mincultura ayudará a estructurar un proyecto. Llega gente del Ministerio del Comercio, y unos ingenieros y arquitectos de la Gobernación. Analizarán si es posible recuperar la arquitectura”.

Ayudas

El alcalde, Luis Germán Noreña García, reconoce algunas dificultades porque los predios son privados y la zona es catalogada de alto riesgo. Sin embargo, puntualizó que a través de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo consiguieron materiales para reconstruir siete viviendas patrimoniales.

"Tenemos esos materiales, pero nosotros no podemos intervenir el Centro Histórico. Esa ayuda llegó hace ocho meses, unos materiales están en bodegas del Municipio y los 5 mil 250 bultos de cemento fueron dados en consignación a cuatro ferreterías mientras se inician los trabajos. También hay cerca de 10 mil piezas de madera donadas por Corpocaldas para puertas, ventanas, pisos y techos”, precisa.

Según el alcalde, el Municipio contrató a la Universidad Nacional, sede Medellín, para realizar estudios y diseños por $30 millones para reconstruir el sector con las características de patrimonio.

“Hace 20 días hicieron la primera visita y dijeron que necesitan por lo menos tres meses para la ejecución. Con esa información tendremos lo que nos falta para recuperar esa zona”, agrega.

En relación con el terreno donde piensan construir las viviendas, el mandatario asegura que solicitó un estudio a Corpocaldas para conocer si es mitigable. "Mediante un convenio empezamos con unas pantallas cerca del lote. Entiendo que la gente se desespere, pero esta situación es diferente, porque tenemos qué sortear con escollos legales porque la inversión se hará en propiedad privada”.

Para apoyar a los 22 comerciantes la Alcaldía y la Gobernación presentaron una propuesta al Ministerio de Comercio Exterior para que se les entregaran un capital semilla.

“Tras consultas y análisis del Ministerio reconocieron que es difícil destinar recursos solo para que inviertan en lo que consideren. Les presentamos la opción de acceder a créditos blandos, pero los comerciantes indicaron que se les complicaba endeudarse más", insiste.

Más explicaciones

Miguel Trujillo, secretario de Desarrollo Económico, aclara que a los comerciantes no se les prometió ayuda económica. "Lo que hizo la Gobernación fue gestionar ante Mincomercio algún tipo de apoyo. Radicamos el proyecto en Innpulsa, pero esta entidad no consideró pertinente y viable entregar ayudas económicas, porque Innpulsa se dedica al fomento de la innovación y productividad", precisa.

Señala que la Gobernación tampoco puede destinar recursos a privados. "Con Cámara de Comercio trabajamos en talleres, se recogió un fondo y se les exoneró del registro mercantil. Incluso habilitamos una cuenta en Bancoldex para que los empresarios aplicaran a créditos. Pero encontramos dificultades en los bancos para que los entregaran".

La Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura afirma que la Unesco aprobó 70 mil dólares, es decir, $195 millones, del Fondo de Patrimonio Mundial para el proyecto de emergencia, que busca impulsar acciones de gestión de riesgo y reparar lo afectado por el incendio, debido a que Salamina, hace parte del Paisaje Cultural Cafetero.