JULIÁN GARCÍA Y MARTHA LUCÍA GÓMEZ

LA PATRIA | CHINCHINÁ

Corpocaldas emitió un concepto esta semana sobre la mortandad de peces que se viene registrando desde hace mes y medio en aguas del Embalse San Francisco, propiedad de la Chec, ubicado en la vereda La Esmeralda, de Chinchiná.

“Nuestros funcionarios hicieron una vista al Embalse y no detectó nada anormal. El agua no tenía color ni olor extraños, ni había situaciones anormales alrededor. No fue posible observar peces muertos. Aparentemente la mortandad había parado hacía varios días y no fue posible recopilar evidencias que nos permitieran concluir las posibles causas”, explicó Óscar Ospina Herrera, profesional especializado del grupo de Biodiversidad y Ecosistemas de Corpocaldas.

El pasado 28 de septiembre LA PATRIA publicó la versión de Carlos Arturo Franco, líder del grupo Ambiental de la Chec, quien dijo sobre esta mortandad de peces: “Se debe a la caída de ceniza del Volcán Nevado del Ruiz. Estamos esperando la visita de Corpocaldas para que determine las medidas”.

Sin embargo, los pescadores atribuyeron este problema ecológico a la falta de oxígeno y al cierre de las compuertas que conducen el agua desde el Embalse Cameguadua hasta el Embalse San Francisco.

Ceniza descartada

Ospina Herrera, de Corpocaldas, agregó que en la visita hablaron con personas de la zona, entre ellos pescadores: “Manifiestan que este tipo de mortandades han venido ocurriendo en los últimos años y por la misma época. Eso nos podría sugerir que está asociado a la actividad agrícola de la zona, pero también indagamos por cultivos nuevos alrededor y no logramos recopilar información al respecto. Los cultivos que hay llevan mucho tiempo y aparentemente no causan efectos negativos en el Embalse. No logramos concluir con certeza cuáles fueron las causas de la mortandad de los peces".

Se le preguntó si pudo haber afectado a los peces la caída de ceniza de esos días. A lo que Ospina Herrera respondió: "De acuerdo con la información de los pobladores, eso -caída de ceniza- no fue tan significativo como para que pueda causar la muerte de los peces. En las explotaciones piscícolas de la región aparentemente no hubo afectaciones por caída de ceniza volcánica y no hay razón para que en el Embalse se hubiese presentado esta situación".

Sin pesca

Unos 50 pescadores de la zona, agrupados en la Asociación La Esmeralda y Asomulti San Francisco, siguen buscando explicaciones a este fenómeno. “Se está muriendo la semilla, ya peces grandes no hay. Estamos aguantando hambre. El lunes me saqué tres mojarras, cuando en un día, en promedio, podía pescar hasta 20 kilos”, contó Yoban Restrepo.

Jesús Antonio Mena, vocero de la Asociación La Esmeralda, ofició a la Defensoría del Pueblo de Caldas. “Eso está muy delicado, la gente no saca nada de peces. A los pescadores no nos tienen en cuenta para nada, no nos llaman a decirnos algo, y está en juego nuestra subsistencia. Después de que le pongan el agua al Embalse, como a esos tubos les quedan residuos de lo que ellos hacen allá, no sabemos qué vaya a traer”.

Responde la Chec

Carlos Arturo Franco, líder del grupo Ambiental de la Chec, afirmó ayer que la mortandad de peces ya pasó, "hace más de 15 días se normalizó la situación". Insistió en que la empresa y pescadores de la zona reportan que es una situación que se presenta anualmente por esta época y que ha coincidido con la caída de ceniza volcánica.

"El año pasado, cuando ocurrió lo mismo, hicimos un estudio de los peces con un laboratorio experto en el tema y se detectó que la mortandad se debía a una especie de bacteria que produce hongos en los peces, asociado al aumento de la temperatura en el agua. Las características son muy parecidas en ambos años. Es muy casual que cuando se dé la mortandad, en días anteriores se haya reportado también caída de ceniza. No nos ha llegado informe de Corpocaldas".

Aclaró que al Embalse San Francisco nunca ha dejado de llegar agua. "Está siendo alimentado por aguas del río San Francisco. La empresa transporta el agua al lago para generar energía, pero las condiciones del agua no nos corresponden. Si aguas arriba hay actividad con químicos asociada a la agricultura no es competencia nuestra. Al lago llegan los productos de todas las actividades que se desarrollan en la cuenca".

Según Franco, es de conocimiento de los pescadores que en el Embalse se ha reducido la pesca porque está muy sedimentado. "Esto lo estamos tratando de solucionar con una solicitud a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales para hacer dragado y mantenimiento del lago. La reducción de agua nos implica menor disponibilidad de agua y a los pescadores reducción en la capacidad de pesca. Hasta el 2015 pudimos hacer un dragado para equilibrar las condiciones del embalse, mediante permiso con Corpocaldas, pero hubo cambio en la legislación".