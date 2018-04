Con marcha despiden a párroco de Salamina que fue trasladado a Chinchiná

LUIS FERNANDO RODRÍGUEZ

“El párroco se va de Salamina esta semana. Con dolor tenemos que aceptarlo, el daño ya está hecho”, dijo María Cecilia Cano Botero, ama de casa salamineña, que desde hace 35 años es voluntaria en la Parroquia Inmaculada Concepción de este municipio.

En la tarde del pasado sábado se realizó una marcha desde el Parque de Bolívar, recorrió las principales calles de la localidad y terminó frente a la Basílica Menor. Con consignas, banderines blancos y pancartas los feligreses manifestaron apoyo incondicional al párroco, Diego García López, quien fue trasladado con tan solo cinco meses de haber llegado al cargo.

Razones

Según María Cecilia, el sacerdote llegó con ideas diferentes y al parecer esto no gustó y algunos se sintieron afectados. “Un grupo de personas viajó hasta Manizales para hablar con el arzobispo, Gonzalo Restrepo Restrepo. Le manifestaron que no estaban de acuerdo con el párroco. El arzobispo los escuchó y trasladó al padre a la Parroquia Las Mercedes, de Chinchiná”, aseguró la voluntaria.

Al parecer, esto dejó inconformes a los feligreses que les pareció buena y acertada la labor del padre Diego, por lo que sugieren respetuosamente al arzobispo dejar por más tiempo a los párrocos en esta población, para que puedan cumplir con sus proyectos y labor evangélica.

“La gente decía que el padre era muy retraído, pero para nosotros es un buen pastor; cariñoso, amable, entregado al servicio y preocupado por sacar adelante la Parroquia”, finalizó Cano Botero.

Aclara la Arquidiócesis

Sobre el traslado del párroco Diego García López, el arzobispo de Manizales, Gonzalo Restrepo Restrepo, aclaró en una carta enviada a Salamina el 6 de abril pasado:

“Quiero agradecerles las múltiples manifestaciones que he recibido en relación con el cariño y la admiración que ustedes profesan a su actual párroco, presbítero Diego García López. Les ruego su comprensión, pues he tenido que trasladarlo para la Basílica Menor Nuestra Señora de las Mercedes, de Chinchiná, y a su vez, nombrarlo vicario episcopal de la Zona Sur. Dicho nombramiento no ha sido motivado por ningún comentario que haya tenido de algún feligrés, sacerdote o persona, en contra del distinguido sacerdote. Solo me ha movido para su traslado la necesidad tan sentida de su ayuda como vicario episcopal de la Zona Sur”.

Agradecimientos

El párroco de La Inmaculada Concepción, Diego García López, en carta abierta a los salamineños, entre otras cosas, dijo: “A cada uno de mis fieles, tanto de la ciudad como del campo, Dios les pague por su hospitalidad y por haberme acogido como mensajero de Dios. Si en algún momento, más por fragilidad que por malicia, maltraté de palabra o de obra a alguno de ustedes, me pongo de rodillas y les suplico que me perdonen. Por mi parte a nadie tengo que perdonar, porque nadie me ha ofendido. Todos se comportaron como los mejores hijos y reconozco mi indignidad frente a tantas muestras de cariño y gratitud como las que me ofrecieron siempre, y sobre todo en estos últimos días con motivo de mi traslado. Los llevaré por siempre en mi corazón y en mi oración de padre, de pastor y de amigo”.

Voces de apoyo

* “Padre Diego, queremos expresarle el sentimiento de admiración y agradecimiento de todos los salamineños, que vemos en usted una persona íntegra y humana, que ha sabido entender y ayudar a los más necesitados”, aparte de carta enviada a la Arquidiócesis por un grupo de salamineños.

* “Le estamos profundamente agradecidos por los cinco meses que nos permitió gozar de la compañía, la visión y el trato del padre Diego García López, a quien hubiéramos querido disfrutar por muchos años y con el que ya nos disponíamos al nuevo arranque formal de la tarea parroquial con muchas expectativas y entusiasmo”, miembros del Consejo de Pastoral de la Parroquia Inmaculada, en carta dirigida al arzobispo de Manizales.

* "El padre Diego hizo una labor pastoral y social muy importante en Salamina. Todos estamos muy indignados por la decisión que tomó el arzobispo. El padre estaba llegando a jóvenes, adultos y ancianos. Con sus homilías se ganó el corazón y el apreció de todos; persona humana, y muy caritativo", Fabián López.

Mensajes como estos dejaron fijados en las afueras de la casa cural, en apoyo y agradecimiento al sacerdote Diego García López.