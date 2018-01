MARTHA LUCÍA GÓMEZ

LA PATRIA | MANIZALES

El mensaje que puso a circular el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Aguadas desde el 1 de enero terminó de enfurecer al alcalde, Óscar Yhonny Zapata.

"A partir del 1 de enero del 2018 a las 12:00 de la noche se adopta el plan tortuga, cese de actividades. En caso de cualquier emergencia comunicarse con el señor alcalde. Medida que se adopta por falta de recursos para su buen funcionamiento".

Y lo terminó de enfurecer porque ahora investiga si es cierto de una presunta fiesta que los Voluntarios hicieron en la Estación de Bomberos, propiedad del Municipio, y en la que hubo licor y presencia de menores de edad.

Posición de los Voluntarios

El sargento Edul Pineda Cortés, comandante y representante legal de estos Bomberos Voluntarios, asegura que la pelea es con el alcalde, desde el pasado 3 de noviembre cuando radicó el plan de acción y el presupuesto. "Esta semana citó a uno de mis muchachos para darle contrato directamente, pero él le dijo que debía ser a través del comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, y esta mañana (ayer) llamaron a otro y le ofrecieron lo mismo".

Agrega que el alcalde dice que no hay presupuesto y que en el municipio solo pueden funcionar bomberos oficiales. "La Ley 1575, que rige a los Bomberos, dice muy claro que el Municipio pone los recursos y nosotros el trabajo y los conocimientos para las emergencias, pero el alcalde dice que no hay plata que no va a contratar y que solo existe el Cuerpo de Bomberos Oficiales. Estamos parados en la raya y ninguno sede".

Del plan tortuga, Pineda indica que no ha pasado nada grave, pero que como llevan el oficio en la sangre, con seguridad saldrán si los requieren con urgencia.

Son 24 voluntarios y 3 unidades oficiales las que permanecen en la Estación. "No estamos pidiendo nada por fuera de la ley, sino lo que por derecho nos pertenece, tenemos derecho a seguridad social y a sueldo, pero solo 2 tenemos seguridad social: la mía por ser comandante y un cabo que paga porque es conductor, de resto nada. Hace 20 días tuvimos una emergencia, un muchacho se cortó un dedo y le tocó quedarse quieto como dos o tres días, pero quién paga eso, nadie".

El año pasado funcionaron con un contrato por $24 millones, Pineda señala que el presupuesto que pidieron para todo este año son $172 millones, que les permitiría pagar salarios, seguridad social, mantenimiento de vehículos, repuestos combustible, SOAT, revisión tecnico-mecánica y servicios públicos. La máquina de bomberos grande pertenece al Municipio, y la de desplazamiento rápido fue cofinanciada por el Sistema Nacional de Bomberos y el Municipio.

Año pasado funcionaron con un contrato de 24 millones para todo el año, cuatro muchachos permanentes, de ahí se saca la seguridad social.

Argumentos del alcalde

El mandatario sostiene que en Aguadas hay dos cuerpos de Bomberos: oficiales y voluntarios. Dice que los primeros están trabajando normal y que los Voluntarios nunca se han sentado con él a decirle lo que quieren.

"No puedo darles más plata. Además hicieron, al parecer, una fiesta en la que hubo licor y menores de edad, según me contaron e investigo, y si es cierto, no lo autorizo, no lo voy a permitir. Les mandé a decir que les voy a pagar un mínimo, pero a los que se porten mal que me dejen eso allá. No puedo permitir que hagan cosas indebidas".

Zuluaga se queja además por el volante que sacaron los Voluntarios, que considera de desprestigio, como si alguien los estuviera motivando a hacer eso.

Sostiene que cuenta con dos oficiales, un conductor y tres bomberos que contrató por un mínimo para atender las emergencias, además que es el personal suficiente para esta labor, pero que en febrero próximo contratarán más.

"Se están volviendo unos agitadores sociales. Edul Pineda no es comandante, no lo reconozco como comandante, allí tenemos una bombero oficial que es la que ha estado atendiendo las emergencias".