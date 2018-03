Prográmese esta Semana Santa

LA PATRIA | MANIZALES

En Manizales

Catedral Basílica de Manizales

- Jueves Santo

8:00 a.m. Eucaristía

9:00 a.m. Lectura y Laudes. Comunión a los enfermos.

4:00 p.m. Santa Misa de la cena del Señor, lavado de pies y procesión al monumento.

8:00 p.m. Hora santa.

- Viernes Santo

9:00 a.m. Lectura y Laudes.

10:00 a.m. Procesión del Santo Viacrucis. Salida desde el templo.

3:00 p.m. Celebración Litúrgica de la pasión y muerte del Señor.

7:00 p.m. Meditación de las siete palabras. Procesión del Santo Sepulcro.

- Sábado Santo

9:00 a.m. Lectura y Laudes.

4:00 p.m. Procesión de la Soledad. Salida desde el templo.

7:00 p.m. Vigilia Pascual.

- Domingo Santo

7:00 a.m 8:00 a.m. 9:00 a.m. 10:00 a.m. 12:00 m 5:00 p.m. y 6:00 p.m. Eucaristías.

11:30 p.m. Procesión con Cristo Resucitado. Eucaristía del Resucitado

Parroquia Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Jesús (Palermo)

- Jueves Santo

9:00 a.m. Santa Misa

10:00 a.m. Comunión a los enfermos.

4:00 p.m. Santa Misa de la cena del Señor, lavado de pies.

8:00 p.m. Hora santa.

-Viernes Santo

11:00 a.m. Procesión del Santo Viacrucis. Salida Facultad de Arquitectura.

3:00 p.m. Celebración Litúrgica de la pasión y muerte del Señor.

7:00 p.m. Sermón de las siete palabras. Procesión del Santo Sepulcro.

- Sábado Santo

10:00 a.m. Celebración Mariana.

5:00 p.m. Procesión de la Soledad. Salida desde el Centro Comercial Sancancio.

8:00 p.m. Vigilia Pascual.

Parroquia Santa Ana (Villa Carmenza)

- Jueves Santo

10:00 a.m. Santa misa.

12:00 m Almuerzo para 7 familias con madres cabeza de hogar.

4:00 p.m. Cena del señor.

5:00 p.m. Visita al Santo monumento.

7:00 p.m. Procesión del prendimiento. Salida Prado medio templo.

8:30 p.m. Visita a los 7 templos o monumentos.

- Viernes Santo

10:30 a.m. Procesión Santo Viacrucis. Salida Alférez Real.

3:00 p.m. Adoración de la Santa Cruz.

7:00 p.m. Sermón de las Siete palabras.

- Sábado Santo

11:00 a.m. Oración ante el Santo Sepulcro.

6:00 p.m. Procesión de la Soledad. Salida Villa Marina.

9:00 p.m. Vigilia Pascual.

- Domingo Santo

11:15 a.m. Procesión del Cristo Resucitado. Salida carrera 34 calle 38.

12:00 m 6:00 p.m. 7:00 p.m. Eucaristías.

Parroquia Nuestra Señora de Fátima

- Jueves Santo

10:00 a.m. Santa Misa. Unción de los enfermos.

4:00 p.m. Santa Misa de la cena del Señor. Lavado de pies.

7:00 p.m. Procesión del Prendimiento. Salida desde el colegio Atanasio Girardot.

- Viernes Santo

10:00 a.m. Procesión del Santo Viacrucis. Salida desde el santuario.

3:00 p.m. Celebración Litúrgica de la pasión y muerte del Señor.

7:00 p.m. Meditación de las siete palabras.

- Sábado Santo

6:00 p.m. Procesión de la Soledad.

9:00 p.m. Vigilia Pascual.

- Domingo Santo

10:00 a.m. Procesión del Resucitado. Salida desde Granjas y viviendas.

9:00 a.m. 11:00 a.m. 4:00 p.m. 5:30 p.m. 7:00 p.m. Santa Misa.

Basílica Inmaculada Concepción (Parque Caldas)

- Jueves Santo

9:00 a.m. Santa Misa. Unción de los enfermos.

3:00 p.m. Santa Misa de la cena del Señor. Lavado de pies.

8:00 p.m. Hora Santa ante el Monumento.

- Viernes Santo

11:00 a.m. Procesión del Santo Viacrucis. Salida desde el templo.

3:00 p.m. Celebración Litúrgica de la pasión y muerte del Señor.

7:00 p.m. Meditación de las siete palabras.

8:00 p.m. Procesión del Santo Sepulcro.

- Sábado Santo

5:00 p.m. Procesión de la soledad

8:00 p.m. Vigilia Pascual.

- Domingo Santo

11:30 a.m. Procesión del Resucitado. Salida desde el Templo parroquial.

7:00 a.m. 8:00 a.m. 9:00 a.m. 10:00 a.m. 11:00 a.m. 12:00 m 5:00 p.m. 6:00 p.m. 7:00 p.m. Santa Misa.

Parroquia Los Agustinos

- Jueves Santo

9:00 a.m. Santa Misa. Unción de los enfermos.

4:00 p.m. Santa Misa de la cena del Señor. Lavado de pies.

8:00 p.m. Hora Santa.

- Viernes Santo

10:00 a.m. Procesión del Santo Viacrucis.

3:00 p.m. Celebración Litúrgica de la pasión y muerte del Señor.

6:00 p.m. Meditación de las siete palabras.

-Sábado Santo

5:00 p.m. Procesión de la dolorosa. Salida desde el templo.

8:00 p.m. Vigilia Pascual.

- Domingo Santo

10:30 a.m. Procesión del Resucitado. Salida desde el Templo parroquial.

8:00 a.m. 12:00 m 6:00 p.m. 7:00 p.m. Santa Misa.

Parroquia Nuestra Señora del Rosario (Chipre)

- Jueves Santo

8:00 a.m. Santa Misa. Unción de los enfermos.

3:00 p.m. Santa Misa de la cena del Señor. Lavado de pies.

7:00 p.m. Procesión del Prendimiento. Salida desde la calle 11 # 7-12 cerca al barrio Camilo Torres.

8:15 p.m. Hora Santa.

- Viernes Santo

8:00 a.m. Procesión del Santo Viacrucis. Salida Instituto Chipre.

3:00 p.m. Celebración Litúrgica de la pasión y muerte del Señor.

7:00 p.m. Meditación de las siete palabras.

- Sábado Santo

6:00 p.m. Procesión de la Soledad. Salida desde la calle 9B # 7-46 (Jardín Bella vista)

8:00 p.m. Vigilia Pascual.

- Domingo Santo

11:30 a.m. Procesión del Resucitado. Salida desde Bellas Artes.

8:00 a.m. 10:30 a.m. 12:00 m 5:00 p.m. 6:00 p.m. 7:00 p.m. 8:00 p.m. Santa Misa.

Parroquia Nuestra Señora del Rosario (Villamaría)

- Jueves Santo

8:00 a.m. Santa Misa. Unción de los enfermos.

4:00 p.m. Santa Misa de la cena del Señor. Lavado de pies.

8:00 p.m. Hora Santa.

9:00 p.m. Procesión del Prendimiento. Salida Hacienda Cuba.

- Viernes Santo

11:00 a.m. Procesión del Santo Viacrucis. Salida desde Bomberos.

3:00 p.m. Celebración Litúrgica de la pasión y muerte del Señor.

7:00 p.m. Meditación de las siete palabras.

8:00 p.m. Procesión del Santo Sepulcro. Salida desde el Templo.

- Sábado Santo

6:00 p.m. Procesión de la dolorosa. Salida desde Bomberos.

9:00 p.m. Vigilia Pascual.

- Domingo Santo

11:00 a.m. Procesión del Resucitado. Salida desde la institución Laura Pinzón.

12:00 m Misa campal en el parque principal.

7:00 a.m. 9:00 a.m. 6:00 p.m. 7:00 p.m. Santa Misa.

Parroquia Nuestra Señora del Pilar (Villapilar)

- Jueves Santo

10:00 a.m. Santa Misa. Unción de los enfermos.

4:00 p.m. Santa Misa de la cena del Señor. Lavado de pies.

7:00 p.m. Procesión del Prendimiento. Salida desde el Mirador de Villapilar.

8:00 p.m. Hora Santa ante el Monumento.

- Viernes Santo

11:00 a.m. Procesión del Santo Viacrucis. Salida Parque Aquilino Villegas.

3:00 p.m. Celebración Litúrgica de la pasión y muerte del Señor.

7:00 p.m. Meditación de las siete palabras. Procesión del Santo Sepulcro.

- Sábado Santo

6:00 p.m. Procesión de la dolorosa. Salida desde el Edificio Los Periodistas.

8:00 p.m. Vigilia Pascual.

- Domingo Santo

8:00 a.m. Santa Misa

11:30 a.m. Procesión del Resucitado. Salida desde el Templo parroquial.

12:00 m Eucaristía Pascual.

Municipios de Caldas

Parroquia San Bartolomé de Pácora

- Jueves Santo

9:00 a.m. Santa Misa de los enfermos

10:00 a.m. Comunión a los enfermos.

4:00 p.m. Santa Misa de la Última Cena.

8:00 p.m. Procesión del Prendimiento. Salida Barrio Nuevo.

10:00 p.m. Hora Santa.

- Viernes Santo

10:00 a.m. Procesión del Santo Viacrucis. Salida vivienda Otoniel Ceballos.

3:00 p.m. celebración la muerte del Señor.

7:00 p.m. Sermón de las Siete Palabras. Procesión del Santo Sepulcro.

-Sábado Santo

7:00 p.m. Procesión de la Soledad

10:00 p.m. Vigilia Pascual.

-Domingo Santo

10:00 a.m. Procesión del Señor Resucitado. Inicia en el Parque.

11:00 a.m. Santa Misa.

7:00 p.m. Santa Misa.

Parroquia San Lorenzo, Supía (Caldas)

- Jueves Santo

8:00 a.m. Eucaristía por las familias.

3:00 p.m. Santa Misa de la Última Cena.

8:00 p.m. Procesión del Prendimiento. Salida Hotel Premium Bis.

9:30 p.m. Concierto en honor al Santísimo. Banda I.E.S

10:00 p.m. Hora Santa.

- Viernes Santo

9:00 a.m. Procesión del Santo Viacrucis. Salida Parque La Cruz.

3:00 p.m. Celebración de la Pasión del Señor.

5:00 p.m. Sermón de las Siete Palabras. Procesión del Santo Sepulcro. Salida del Templo.

- Sábado Santo

9:00 a.m. Procesión de la Soledad. Salida puente peatonal, por la carrera 9a.

10:00 p.m. Vigilia Pascual.

- Domingo Santo

8:00 a.m. y 10:00 a.m. Santa misa.

11:00 a.m. Procesión del Señor Resucitado. Salida desde el cementerio.

12:00 m Santa misa.

3:00 p.m. Coronilla de la Divina Misericordia.

5:00 p.m. 6:00 p.m. 7:00 p.m. Santa misa.